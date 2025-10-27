В Питере бандиты пытались похитить известного футболиста из Омска

Андрею Мостовому удалось сбежать от преступников.

ФК «Зенит»

Сотрудники уголовного розыска задержали в Санкт-Петербурге группу лиц, подозреваемых в покушении на похищение известного футболиста и похищении предпринимателя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером 23 октября на выходе из магазина «Азбука вкуса» трое мужчин пытались затолкать в микроавтобус полузащитника «Зенита», уроженца Омска Андрея Мостового. Довести свой умысел до конца им не удалось. Спортсмен сбежал и обратился в полицию, сообщает «Коммерсантъ».

Спустя двое суток, 25 октября, злоумышленники надели наручники и втащили в автомобиль зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова, бизнесмена Сергея Селегеня. Фигуранты заставили его перевести 210 тыс. рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей.

Благодаря слаженной работе следователей СК России, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России при освобождении похищенного мужчины были задержаны участники преступления.

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека).

Напомним, Андрей Мостовой – уроженец Омска. В возрасте четырех лет он с семьей переехал в Москву. В сборную России футболист впервые был вызван в 2020 году.