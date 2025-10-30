Красный день календаря: в ноябре омичей ждет целая россыпь праздников

Начало ноября насыщено государственными праздниками. Есть даже День Сибири.

t.me/HocenkoVP

В ноябре 2025 года в России 11 праздничных и 19 рабочих дней – почти как на новогодние или майские праздники. Месяц начнется с рабочей субботы, затем 4 ноября будет отмечаться День народного единства. Впервые его отпраздновали в 2005 году, так что празднику 20 лет. Помимо патриотических мероприятий, которые будут идти два дня, в Омске его отметят Всероссийским фестивалем русской кухни. Аналогичные мероприятия планируются и в других городах.

4 ноября также отмечается большой православный праздник – Казанской иконы Божией Матери в честь избавления Москвы от поляков в 1612 году.

5 ноября впервые отметят свой профессиональный праздник работники судов, недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в котором говорится об этом. Приурочен он к годовщине указа Петра Первого «О форме суда», изданного в 1723 году.

7 ноября исполняется 108 лет Великой Октябрьской Социалистической революции. До 2020 года в этот день в Омске проходило масштабное шествие коммунистов и митинг на Ленинской горке. К памятнику вождю и к Вечному огню в Сквере имени Борцов Революции возлагались цветы, у огня, сменяя друг друга, стоял торжественный караул.

КПРФ

– КПРФ всегда старалась провести свои праздники, находить новые формы их проведения. В этом году шествие и митинг планируются такими же массовыми, как в «доковидную» эпоху, – говорится в сообщении Омского обкома КПРФ.

Митинг начнется в 11 утра у памятника Ленину, кстати, коммунисты не скрывают: 7 ноября – это фактически старт избирательной кампании 2026 года по выборам в Госдуму и Заксобрание Омской области. Так что у праздника будет чёткий политический посыл.

8 ноября отмечается День Сибири. В 1582 году Ермак Тимофеевич присоединил Сибирь к Российской империи. Праздновать событие решено было императором Александром III в 1881 году, и до революции в календаре дат он был. Затем был упразднен, вернуться к нему планировали уже в новой России. Автором законопроекта стал заместитель председателя Комитета по образованию Госдумы РФ Олег Смолин. В 2021 году он указал на роль Сибири в истории и социально-экономическом и культурном развитии России.

– Здесь добывается 85 % российского природного газа, 60 % нефти, 75 % угля, выплавляется 75 % алюминия, расположены высокотехнологичные производства, – отмечал тогда Смолин, отдельно обращаясь к вкладу сибиряков в Победу.

omsk-eparhiya.ru Однако инициативу не поддержали, как сказал сам же депутат, были высказаны опасения, что праздником будут недовольны сибирские татары.

– Мы не предлагаем отмечать день победы Ермака над ханом Кучумом, – уточнил Смолин.

Праздновать предлагал депутат в дань уважения традициям и культуре региона. Сейчас День Сибири все же отмечают в сибирских городах. В 2025 году его центром станет Тобольск, об этом написал в своем телеграм-канале глава города Петр Вагин. В Омске такого праздника в афише нет.

В общем, праздников в начале ноября достаточно. Отличная возможность немного перевести дух и набраться сил на конец года.