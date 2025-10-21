Ярмарка и мастер-классы от шеф-поваров: в Омске пройдет масштабный гастрофест

Его приурочат ко Дню народного единства.

GigaChat В День народного единства, 4 ноября, в Омске состоится фестиваль русской кухни. Мероприятие, которое минпром обещает сделать ежегодным, планируется провести в историческом парке «Омская крепость».

В программе феста кулинарные мастер-классы от шеф-поваров города, полевые кухни, где шеф-повара из ресторана вместе со студентами колледжа инновационных технологий приготовят пшенную кашу с мясом для всех желающих. Гостей также бесплатно напоят чаем.

В рамках мероприятия некоторые рестораны и кафе города включат в свои меню специальные блюда с логотипом фестиваля. Попробовать их можно будет до 1 декабря.

Отметим, что фестиваль русской кухни – всероссийский. Он планируется в этом году и в других городах.