В Омской области под октябрьским снегом погибли тонны урожая

В еще одном районе урожай «недобрали» из-за снега.

В Омской области завершается уборочная кампания, однако не весь урожай дойдет до потребителя: часть зерновых пропала из-за раннего снега.

Как сообщает администрация Русско-Полянского района, по состоянию на 27 октября сбор урожая зерновых и зернобобовых культур в районе идет полным ходом.

Аграрии обработали 154 тысячи гектаров посевных площадей, достигнув 84 % от намеченного показателя. Намолочено 251,7 тыс. тонн, средняя урожайность составляет 16,4 центнера с гектара. Семена зерновых и зернобобовых культур засыпаны в полном объеме.

Несмотря на успех кампании, ранние заморозки и преждевременный снег создали некоторые трудности: посевы зерновых частично полегли, усложнив уборку. Речь идет о пшенице, овсе и ячмене, выращиваемых в этом районе области. Сейчас ведется взаимодействие со страховыми компаниями для возмещения потерь урожая, сообщили в администрации района.

Напомним, что гибель урожая из-за внезапно наступившей на Омскую область зимы была повсеместной. Власти даже ввели режим ЧС из-за массовых потерь зерновых культур.

Отметим, что в октябре температура воздуха в Омской области понижалась до -8 градусов, а осадков выпало до 456 % от нормы. Снежный покров в некоторых районах достигал 20 см.