Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Чрезвычайная ситуация: в Омской области из-за снега начал погибать урожай

Самая серьезная ситуация в Шербакуле.

Власти Шербакульского района Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за раннего снега, который осложнил уборку урожая. Как сообщили в МЧС, режим начал действовать вчера.

Из-за снежного покрова сбор урожая сильно замедлился. Кроме того, часть его погибла.

Ранее режим ЧС объявили еще в двух районах. В Оконешниковском – в связи с «очень сильным снегом». В Саргатском – в связи с ранним появлением снежного покрова и перепадом дневных температур.

Также сообщалось, что из-за рано выпавшего в регионе снега на полях может остаться до 20 % урожая.

·Общество

Чрезвычайная ситуация: в Омской области из-за снега начал погибать урожай

Самая серьезная ситуация в Шербакуле.
@GigaChat

Власти Шербакульского района Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за раннего снега, который осложнил уборку урожая. Как сообщили в МЧС, режим начал действовать вчера.

Из-за снежного покрова сбор урожая сильно замедлился. Кроме того, часть его погибла.

Ранее режим ЧС объявили еще в двух районах. В Оконешниковском – в связи с «очень сильным снегом». В Саргатском – в связи с ранним появлением снежного покрова и перепадом дневных температур.

Также сообщалось, что из-за рано выпавшего в регионе снега на полях может остаться до 20 % урожая.