Участники группировки пытались вымогать деньги, угрожая расправой.

ФК «Зенит» В полицию поступило заявление от свидетеля, наблюдавшего похищение бизнесмена Сергея Селегеня в Санкт-Петербурге. Он рассказал, что группа мужчин в масках, прибывших на автомобиле «Тойота Ленд Крузер», схватили прохожего и повезли его в направлении улицы Спортивной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сразу после поступления сигнала сотрудники полиции начали масштабные поиски указанного транспортного средства. После проведения ряда оперативных мероприятий на Морском проспекте был задержан автомобиль, в котором находились жертва нападения и трое преступников.

Расследование показало, что злоумышленники силой посадили жертву в машину, надели на нее наручники, отобрали мобильный телефон и, используя угрозы пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Испугавшись за собственную жизнь, потерпевший перевел вымогателям 210 тыс. рублей, обещая, что оставшиеся деньги принесет его супруга. В этот момент операцию прервали сотрудники полиции.

Впоследствии полиция установила и арестовала подозреваемого организатора группы, студента второго курса университета Петербурга, проживающего в городе Кудрово Ленинградской области. Также оперативники выяснили, что задержанные могут быть причастны к попытке похищения полузащитника «Зенита», уроженца Омска Андрея Мостового, произошедшей на том же месте накануне. Спортсмен сбежал и обратился в полицию.

В настоящее время в отношении задержанных лиц принимается решение о применении меры пресечения. Правоохранители устанавливают всех сообщников и обстоятельства произошедшего.