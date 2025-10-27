В Омске частный перевозчик решил не поднимать плату на проезд

Анатолий Войтенко считает повышение стоимости проезда необоснованным.

omskinform.ru

Омский перевозчик Анатолий Войтенко заявил, что не собирается поднимать стоимость проезда на своих маршрутах с 1 ноября текущего года. Напомним, что со следующего месяца сразу на 14 маршрутах в Омске проезд будет стоить 50 рублей.

По мнению бизнесмена, повышение стоимости проезда на данный момент неоправданно, поэтому тариф останется неизменным как минимум до Нового года.

– Пока не будем повышать стоимость проезда, не видим смысла. В ближайшее время стоимость проезда останется такой же, – приводит слова Войтенко «НГС55».

Войтенко занимается организацией перевозок на трех маршрутах: № 51 («Заря-2» – «Березка»), № 343 («Амур-2» – «ДСК-2»), № 414 («Ясная Поляна» – «Онкодиспансер»). Отметим, что маршрут № 51 является регулируемым, тариф устанавливает Региональная энергетическая комиссия Омской области. Два других маршрута – нерегулируемые, стоимость проезда на них определяет сам перевозчик.