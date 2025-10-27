Остались жена и мать: на СВО погиб рядовой из Омской области

Уроженца Муромцевского района похоронят завтра.

vk.com

Глава Муромцевского района Омской области Сергей Казанков рассказал в соцсетях о гибели на СВО уроженца этого района. Со спецоперации не вернулся 42-летний рядовой Артем Пантюхов.

Мужчина родился 21.05.1983 в Муромцево. Погиб 14.08.2025. У него остались жена и мать.

Прощание с героем состоится завтра, 28 октября, в деревне Петропавловка.

Отметим, что сегодня жители Муромцевского района также простятся с погибшим на СВО рядовым Михаилом Зуевым.