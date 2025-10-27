Омск-Информ
·Общество

На СВО погиб рядовой из Омской области

Мужчину похоронят спустя более семи месяцев после гибели.

В понедельник, 27 октября, жители Муромцевского района Омской области простятся с погибши на СВО земляком, 38-летним Михаилом Зуевым. Прощание планируется на центральном кладбище Муромцево в 12:00 часов.

Как сообщил глава Муромцевского района Сергей Казанков, Михаил Зуев родился 12.04.1987 в Муромцево. На СВО служил в звании рядового. Погиб 09.03.2025. У погибшего военнослужащего остался сын.

Отметим, что с тремя погибшими бойцами сегодня также простятся в Усть-Ишимском районе.

