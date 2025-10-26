На севере Омской области простятся сразу с тремя погибшими на СВО бойцами

Героев похоронят завтра.

UniversusGPT В администрации Усть-Ишимского района Омской области рассказали, что завтра, 27 октября, состоится прощание сразу с тремя погибшими на СВО бойцами.

Так, Павел Биктимиров родился в Сургуте, работал там в пожарной части. Потом переехал в деревню Ильчебагу Усть-Ишимского района Омской области, где его и похоронят. После осел в райцентре Тевриз.

администрация Усть-Ишимского района

Павел Биктимиров подписал контракт 21 декабря 2024 года и ушел на СВО стрелком. Погиб 21 января нынешнего года, выполняя боевое задание на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Других подробностей подвига не приводится.

Со вторым бойцом, 31-летним Дмитрием Притужаловым, попрощаются в селе Усть-Ишим. Он родился в деревне Красноярке Кайлинского сельского поселения Усть-Ишимского района, окончил Кайлинскую среднюю школу. Последнее время работал разнорабочим на Севере.

администрация Усть-Ишимского района

Боец подписал контракт 25 сентября 2024 года, службу проходил в звании рядового. Погиб 27 ноября 2024 года.

Третий погибший, Евгений Рыбьяков, родился 44 года назад в деревне Ашеваны Усть-Ишимского района, окончил Усть-Ишимскую среднюю школу. При прохождении срочной службы в армии являлся участником боевых действий в Чеченской Народной Республике в звании сержанта – командира танкового экипажа. Последнее время работал разнорабочим.

администрация Усть-Ишимского района

Был мобилизован из села Усть-Ишим 24 сентября 2022 года, службу проходил в звании сержанта, стрелок мотострелкового взвода. Погиб 19 января 2025 года.

Всех троих похоронят в Усть-Ишимском районе.

Администрация района выразила искреннюю поддержку и глубокие соболезнования родным и близким бойцов.