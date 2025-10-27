Кратное превышение: в выходные омичей травили опасной химией

В Кировском округе Омска зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксида и диоксида азота в воздухе – в 3,7 и 3,9 раза соответственно.
Жители жаловались на неприятный запах, после чего была организована проверка, сообщили в пресс-службе регионального министерства природы.
– 25 октября в связи с сообщениями граждан о загрязнении атмосферного воздуха организован выезд передвижной экологической лаборатории для проведения замеров качества атмосферного воздуха в Кировском округе Омска. Отбор проб производился на проспекте Комарова, зафиксированы превышения ПДК оксида азота в 3,7 раза и диоксида азота в 3,9 раза, – говорится в сообщении.
В Советском округе, несмотря на отсутствие выбросов, автоматизированный пост зафиксировал высокие уровни загрязнения вредными частицами. Превышение ПДК по взвешенным частицам составило в 1,6 раза больше нормы, а по мелкодисперсным частицам РМ2,5 и РМ10 – в 5,1 и 2,71 раза соответственно.
Ранее сообщалось, что в омском воздухе обнаружили рекордную концентрацию углекислого газа.