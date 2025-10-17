Омск-Информ
В омском воздухе обнаружили рекордную концентрацию углекислого газа

Ядовитыми выбросами дышали жители Центрального округа.

В среду, 15 октября, стационарные посты наблюдений в трех округах Омска выявили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. В Центральном округе зафиксировали 8,7 ПДК оксида углерода.

Оксид углерода – это общее название для химических соединений, наиболее известным из которых является угарный газ. Он не имеет цвета и запаха и ядовит для человека.

В Кировском округе также выявили превышения ПДК сероводорода в 1,25 раза, диоксида азота в 1,34 раза и оксида азота в 1,48 раза. В Советском округе зафиксировали превышения ПДК диоксида азота в 1,28 раза и оксида азота в 1,16 раза.

