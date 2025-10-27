Легендарный экс-форвард «Авангарда» заявил о завершении карьеры

Илья Ковальчук сообщил, что готов передавать свой опыт молодежи.

Hawk.ru

Известный российский хоккеист Илья Ковальчук официально сообщил о завершении своей профессиональной карьеры. При этом спортсмен выразил уверенность в том, что накопленный опыт позволит ему помогать молодым игрокам развиваться в хоккее.

– Сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Но уверен, что есть опыт, которым могу поделиться с молодежью. Я в хоккее с пяти лет. Папа, который привел меня в хоккей, всегда был фанатом Валерия Харламова, я играл под 17-м номером. К сожалению, Харламов погиб на год ранее моего рождения, но были кассеты с его игрой, мы их пересматривали, – приводит слова хоккеиста ТАСС.

Последним клубом, за который выступал Ковальчук, был московский «Спартак». В его составе он отыграл сезон-2023/24, набрав 8 очков.

В составе сборной России Ковальчук становился чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, в 2009-м был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира. На Олимпиаде в 2018 году Ковальчук стал лучшим снайпером турнира.

Кроме того, Илья трижды становился обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2020/21 он завоевал этот трофей вместе с омским «Авангардом».

Ранее нападающий «ястребов» Наиль Якупов назвал главных «весельчаков» чемпионского состава омского клуба. Среди них он отметил и Ковальчука.