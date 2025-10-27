Омск-Информ
Проявили героизм: на СВО погибли два бойца из Омской области

Обоих похоронят сегодня на их родине.

В понедельник, 27 октября, жители Тюкалинского района Омской области простятся с двумя земляками, погибшими на СВО. В Тюкалинске похоронят Владимира Куланова и Андрея Кулижникова.

Как сообщает районная администрация, Куланов служил в звании гвардии сержанта. Кулижников был гвардии младшим сержантом. Оба погибли, проявив мужество и героизм.

По данным из соцсетей, Владимир Куланов родился 27.05.1990 в Тюкалинске. В ходе проведения СВО служил гранатометчиком, был известен под позывным «Кулан».

Отметим, что сегодня простятся с погибшими бойцами и в других районах Омской области.

