Над Омском хотят запустить кучу дронов

Министерство строительства и архитектуры Омской области планирует активнее внедрять использование беспилотников для мониторинга строительных площадок. Глава ведомства Александр Рашко отметил, что эта технология позволяет получать подробную информацию обо всех этапах строительства быстро и недорого.
Дроны передают данные в цифровом формате, которые интегрируются в трехмерные модели объектов, позволяя с высокой точностью визуализировать процессы стройки.
– Беспилотники запрограммированы передавать данные в цифровом формате и проецировать их на 3D-модели возводимых объектов. Очень нужное направление, для развития которого в минстрое уже создаются необходимые условия, – написал Рашко в своем телеграм-канале.
Как отметил министр, для стимулирования широкого внедрения дронов планируется включить требование об аэрофотосъемке в техническое задание на строительный контроль.
Кроме того, министерство рассчитывает привлечь опытных сертифицированных эксплуатантов беспилотных летательных аппаратов к сотрудничеству на региональных стройплощадках.
Ранее дроны хотели внедрить в сельскохозяйственную отрасль региона для эффективной обработки полей.