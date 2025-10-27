Над Омском хотят запустить кучу дронов

С их помощью власти планируют контролировать стройки.

Министерство строительства и архитектуры Омской области планирует активнее внедрять использование беспилотников для мониторинга строительных площадок. Глава ведомства Александр Рашко отметил, что эта технология позволяет получать подробную информацию обо всех этапах строительства быстро и недорого.

Дроны передают данные в цифровом формате, которые интегрируются в трехмерные модели объектов, позволяя с высокой точностью визуализировать процессы стройки.

– Беспилотники запрограммированы передавать данные в цифровом формате и проецировать их на 3D-модели возводимых объектов. Очень нужное направление, для развития которого в минстрое уже создаются необходимые условия, – написал Рашко в своем телеграм-канале.

Как отметил министр, для стимулирования широкого внедрения дронов планируется включить требование об аэрофотосъемке в техническое задание на строительный контроль.

Кроме того, министерство рассчитывает привлечь опытных сертифицированных эксплуатантов беспилотных летательных аппаратов к сотрудничеству на региональных стройплощадках.

Ранее дроны хотели внедрить в сельскохозяйственную отрасль региона для эффективной обработки полей.