Министр сельского хозяйства обсудил внедрение инновационной технологии.
Вчера, 7 июля, состоялась встреча министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы с руководителем ООО «Агронебо» Александром Серовым, в ходе которой обсуждался вопрос внедрения инновационных агродронов в сельскохозяйственную отрасль региона.
Эти устройства представляют собой беспилотные аппараты, предназначенные для эффективной обработки полей непосредственно после выпадения осадков, что экономит важные сроки вегетационного периода растений и предотвращает уплотнение почвенного слоя. Данная техника способна осуществлять точную целевую обработку, воздействуя исключительно на пораженные сорняками или болезнями участки. Благодаря бесконтактному принципу работы исключается механическое повреждение культур, связанное с передвижением тяжелой техники по полю.
Уже в этом месяце технологию можно будет оценить на выставке «АгроОмск-2025», проходящей с 23 по 27 июля. Желающим обещают показать агродрон в действии.