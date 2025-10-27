Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Дым столбом: в Омске едва не сгорел автобус

Кадры этого происшествия появились в соцсетях.

В воскресенье, 26 октября, в Омске произошел еще один инцидент с общественным транспортом. Как сообщили горожане в соцсетях, на улице 24-й Северной, около остановки «ПТСК», задымился автобус. Подробности инцидента неизвестны.

Напомним, в минувшую пятницу на Красном Пути загорелся троллейбус. Вспыхнули низковольтные провода снаружи общественного транспорта. Пассажиры покинули троллейбус, никто не пострадал.

·Происшествия

Дым столбом: в Омске едва не сгорел автобус

Кадры этого происшествия появились в соцсетях.
vk.com

В воскресенье, 26 октября, в Омске произошел еще один инцидент с общественным транспортом. Как сообщили горожане в соцсетях, на улице 24-й Северной, около остановки «ПТСК», задымился автобус. Подробности инцидента неизвестны.

Напомним, в минувшую пятницу на Красном Пути загорелся троллейбус. Вспыхнули низковольтные провода снаружи общественного транспорта. Пассажиры покинули троллейбус, никто не пострадал.