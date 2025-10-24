Омск-Информ
В Омске посреди дороги загорелся троллейбус с пассажирами

Водитель транспортного средства сумел оперативно ликвидировать возгорание.

Сегодня на Красном Пути в Омске загорелся троллейбус, следовавший по маршруту № 8 (поселок Ермак – улица Гашека). Инцидент произошел около 14:00 часов в районе пересечения с улицей Кемеровской.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе МЧС, загорелись низковольтные провода снаружи общественного транспорта. Водитель ликвидировал возгорание с помощью огнетушителя еще до прибытия пожарных. Все пассажиры успели благополучно покинуть транспорт.

Размер причиненного ущерба транспорту сейчас устанавливается.

