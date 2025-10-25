Возле лыжной базы в Омске продают скандальный недострой

Ранее объект принадлежал компании «Черномор», у которой были серьезные планы на лыжную базу.

omskinform.ru Территориальное управление Росимущества по Омской области объявило торги по продаже недостроенного спортивного-оздоровительного комплекса рядом с лыжной базой на улице Березовой. Ранее объект принадлежал компании «Черномор», но был арестован и передан для реализации с торгов.

Здание площадью около 1500 кв. м готово на 90 %. Его начальная цена составляет 2 млн рублей, шаг аукциона – 45 тысяч. Участники торгов должны внести задаток в размере миллиона рублей. Аукцион пройдет в конце ноября.

Объект, выставленный на торги, был предметом разбирательств между компанией «Черномор» и городскими властями несколько лет назад. Еще в 2017 году организация получила от властей в аренду земельный участок для возведения спортивно-оздоровительного комплекса. Частник обещал построить поле для мини-футбола, волейбольную площадку и учебно-дрессировочную площадку для собак. По факту сделал лишь трибуну с бытовкой. Разрешение на строительство мэрия у «Черномора» отозвала, компания пыталась оспорить это решение в суде, но проиграла.

Этим летом арбитражный суд признал постройки возле лыжной базы самовольными. Собственника обязали демонтировать их и освободить земельный участок.