Омичи жалуются на троллейбус № 16: что им ответили в мэрии

Пересмотреть график его движения просят водители. Пассажиры их поддержали.

omskinform.ru Жители Омска, пользующиеся троллейбусным маршрутом № 16 (поселок Солнечный – радиозавод имени Попова), выступили в поддержку водителей, которые просили департамент пересмотреть график его движения. Пассажиры также считают, что его нужно скорректировать.

Как сообщалось ранее, водители МП «Электрический транспорт» выложили в телеграм-канале «Аварийный Омск» открытое письмо. Его авторы отмечают, что при нынешнем графике движения невозможно обеспечить безопасную перевозку людей.

– Текущее расписание является критически недостаточным для безопасной скорости движения, а также нарушает режим труда и отдыха экипажа, – заявили водители.

Проблема в том, что график движения одинаковый на весь день: в будни интервал движения составляет 9 минут, в выходные и праздники – 14-15 минут. В утренние и вечерние часы пик водители выбиваются из графика, а днем, когда на дорогах относительно свободно, вынуждены «резинить», чтобы не приехать раньше. Пассажиры разделяют эту точку зрения.

– Избыточное время рейса негативно сказывается на интервале движения транспорта, так как для обеспечения приемлемого интервала нужно выпускать больше подвижного состава на линию. Напротив, во время больших заторов в часы пик времени для выполнения рейса по маршруту может чуть-чуть не хватать, – отмечает один из постоянных пассажиров троллейбуса № 16.

В департаменте транспорта омской мэрии с претензиями не согласны. Чиновники отмечают, что днем может быть удвоенный интервал движения, а вечером, когда троллейбусы сходят с линии, интервал движения постепенно увеличивается. Нарушения графика бывают, признают в дептрансе, но они связаны с пробками на дорогах и не зависят от действий водителей, сообщает «Город55». Также в департаменте указывают, что в 2025 году водители троллейбусов ни разу не превысили скорость, а пассажиры ни разу не пожаловались на работу троллейбусов.