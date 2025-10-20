Водители омских троллейбусов пожаловались на опасный график работы

Они уже несколько раз обращались к руководству, но результат оказался незначительным.

Omskinform.ru

В социальных сетях появилось открытое письмо сотрудников предприятия «Электрический транспорт», адресованное департаменту транспорта мэрии Омска. Работники маршрута № 16 выражают обеспокоенность графиком работы.

Ранее они уже несколько раз обращались к руководству предприятия, мотивируя необходимость изменения расписания работы машин на маршруте транспортной безопасностью. По словам водителей, при таком графике работы не нарушать скоростной режим невозможно.

– Мы неоднократно обращались к руководству с предложением увеличить рабочее время, поскольку текущее расписание является критически недостаточным для безопасной скорости движения, а также нарушает режим труда и отдыха экипажа, – сказано в письме, опубликованном в паблике «Аварийный Омск».

Как рассказали водители, первое коллективное письмо было написано месяц назад. После этого график работы действительно поменялся, но «сдвиг» составил всего минуту, чего явно недостаточно для комфортной работы водителей, от которых зависят жизни десятков омичей.

В администрации города заявили, что информация, опубликованная в письме, передана специалистам.