Эксперт объяснил, зачем в Омск массово поехали туристы

К концу этого года в регионе ждут 1 млн туристов.

Политконсультант Ярослав Игнатовский высказал мнение о привлекательности Омска для туристов. Ранее глава Омской области Виталий Хоценко заявил о двукратном увеличении турпотока в регион в последние годы. К концу этого власти ждут 1 млн туристов.

По словам эксперта, долгое время Омск воспринимался, скорее, как промышленный центр, нежели город, интересный для туристов. Но ситуация меняется.

– Сегодня Омск регулярно принимает крупные международные и общероссийские мероприятия, демонстрируя открытость миру. Второй развенчанный шаблон касается строительства нового аэропорта Федоровка, реализация которого началась вопреки распространенному мнению о невозможности подобного проекта. И наконец, современный Омск постепенно утрачивает статус исключительно промышленного центра благодаря развитию высокотехнологичных отраслей и креативных индустрий, – цитирует Игнатовского «12 канал».

Он считает, что Омск привлекает гостей своим уникальным потенциалом.

– Омску есть что предложить: богатая история, связанная с ключевыми эпизодами Гражданской войны, насыщенная культурная программа, включающая театры мирового уровня и известные музеи, активная событийная жизнь, экотуризм и гастротуры. Омск фактически стал лидером туриндустрии в Сибири, выбрав верную стратегию диверсификации экономики посредством активного привлечения туристов, – заключил эксперт.

Чтобы принять всех туристов, в Омске и его пригороде активно строят средства размещения.