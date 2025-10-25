В Омской области ждут 1 млн туристов к концу года

За последние годы турпоток в Омскую область вырос почти в два раза.

omskinform.ru К концу 2025 года в Омской области ждут 1 млн туристов, заявил губернатор Виталий Хоценко, выступая на заседании Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Оно проходило накануне в Омске, и одним из вопросов стало развитие индустрии гостеприимства в Сибирском федеральном округе.

По словам Хоценко, развитие индустрии туризма становится одним из приоритетов Омской области, регион активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И результаты уже есть – несколько лет подряд в регионе наблюдается ежегодный прирост числа туристов.

– За последние годы число туристов в Омскую область выросло почти вдвое – к концу 2025 года ожидаем 1 миллион гостей, – заявил омский губернатор.

Омск делает ставку на событийный и культурный туризм. Ключевыми точками притяжения гостей в городе стали парк «Вокруг света» и спортивный комплекс «G-Drive Арена». В 2026 году Омск встретит гостей в статусе культурной столицы России.