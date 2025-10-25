Шелест объявил о скором закрытии подземного перехода в центре Омска

Начиная с декабря омичам придется переходить дороги по земле.

Stable Diffusion Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о начале подготовки к ремонту подземного перехода у ТЦ «Омский». Для проведения работ планируется поочередно перекрывать входы в переход. Из-за этого пешеходы будут переходить дороги по земле.

Накануне стало известно, что на улице Герцена уже начали наносить разметку для организации перехода между главпочтамтом и ТЦ «Омский».

– Планируем внедрить временную схему организации дорожного движения на улице Герцена. Действовать она начнет ориентировочно с декабря этого года, когда будет перекрыт выход из подземного перехода к ТЦ «Омский». Подрядчик нанес разметку 1.14.1 (пешеходный переход) заблаговременно, так как при минусовых температурах такие работы не выполняются, – прокомментировал ситуацию мэр.

Светофоры на перекрестке улиц Герцена – Интернациональная – Гагарина будут перенастроены в декабре.

Ранее в Омске отремонтировали подземные переходы, расположенные на площади Ленина, у бывшей остановки «Яблонька», а также у кинотеатра «Маяковский». Для проведения работ их не пришлось закрывать.