В Госдуме высказались о полном запрете абортов в России

Практически все частные клиники в Омске отказались делать операции по прерыванию беременности.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что полный запрет на проведение абортов в частных и государственных клиниках не решит демографический вопрос. Нужны другие механизмы, считает депутат.

– Полным запретом и в государственных, и в частных системах здравоохранения демографический вопрос не решить. Это доказано, показано всеми и опытом других стран. Поэтому никакого полного запрета не должно быть, – сказал Леонов в комментарии агентству РИА «Новости».

Эксперт отмечает, что основная проблема в сфере абортов в частных медклиниках связана с недостатком контроля. Государство и общество не понимают, что там происходит, в частности, на каких сроках частные клиники делают аборты и каким образом организуют процесс. Также критику вызывает доабортное консультирование – оно либо не проводится, либо носит формальный характер, что оказывает негативное влияние на весь процесс.

В этой связи, предлагает Леонов, более правильным было бы организовать проведение всех абортов в рамках государственной системы ОМС.

– Если это будет в государственной системе здравоохранения, то мы сможем контролировать доабортное консультирование, мы сможем улучшить эту работу. Мы сможем привлекать социальные службы с тем, чтобы они, если это касается, например, женщин с маленьким достатком или у нее проблемы на работе, то мы могли оперативно, в ручном режиме каждой женщине помочь наладить ее жизнь вокруг с тем, чтобы она все-таки изменила свое решение, поддержать женщину, – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что почти все частные клиники в Омске отказались делать аборты.