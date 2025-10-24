Омск-Информ
Полпред Серышев оценил кофе в популярной омской кофейне

Чиновник попробовал кофе с дикоросами.

Сегодня, 24 октября, Омск посетил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. После заседания полпред отправился пить кофе в популярную сеть омских кофеен на улице Ленина.

Как сообщила владелица сети Gussi Coffee Наталия Сушко, чиновник попробовал кофе с дикоросами.

– А к нам в гости Серышев прилетел дегустировать гусиный кофе с тарскими дикоросами, – рассказала бизнесвумен.

Напомним, что на заседании Совета по руководством Анатолия Серышева обсуждалось развитие агропромышленного комплекса Омской области.

Наталия Сушко

