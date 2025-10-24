Хоценко обсудил с Серышевым развитие АПК Сибири в Омске

В Омске под председательством полпреда СФО Анатолия Серышева и губернатора Хоценко обсудили рост производства и экспорта сельхозпродукции к 2030 году.

На заседании Совета под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева рассмотрели ход реализации задач по развитию агропромышленного комплекса и повышению экспортного потенциала регионов округа.

Полпред отметил, что президент России Владимир Путин поставил перед регионами задачу к 2030 году обеспечить рост объема производства сельхозпродукции не менее чем на четверть и в полтора раза увеличить ее экспорт. Для достижения этих целей необходимо укреплять производственную базу, развивать переработку, стимулировать инвестиции и реализовывать меры импортозамещения.

– Обеспечение устойчивого роста агропромышленного комплекса Сибири имеет стратегическое значение для развития страны, повышения качества жизни селян и в целом сохранения населения на наших обширных территориях, – заявил Анатолий Серышев.

Он добавил, что поддержка сельского хозяйства и развитие сельских территорий находятся в зоне постоянного внимания государства: с 2022 года на эти цели направлено более 58 миллиардов рублей. По итогам 2024 года индекс производства сельхозпродукции в СФО составил 104,5 %, а продукции растениеводства – свыше 112 %. Несмотря на сложные погодные условия, аграрии собрали более 17 миллионов тонн зерновых культур. Полпред поблагодарил сельхозпроизводителей и региональные власти за проделанную работу.

В план реализации Стратегии развития СФО до 2035 года заложено 13 значимых для АПК инвестиционных проектов – 10 в животноводстве и 3 в растениеводстве.

– Своевременная реализация инвестиционных проектов – наша с вами первоочередная задача, прошу держать ее в поле постоянного внимания, – сказал Серышев.

В качестве примера организации производств по глубокой переработке полпред привел предприятия в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях. Он отметил значительный экспортный потенциал Сибири.

– Накоплен позитивный опыт открытия новых каналов поставок зерновых и зернобобовых культур из Сибири на Кубу, в Индию и Вьетнам, – сообщил Серышев. – На рынке Западной Африки в этом году Россия заняла ведущие позиции, поставив за девять месяцев свыше 1,1 миллиона тонн зерна.

По его словам, важно не ограничиваться вывозом сырья, а развивать экспорт продукции глубокой переработки.

– В рамках реализуемой государством программы поддержки экспорта имеется достаточно много инструментов, – отметил он. – Но, думаю, здесь еще большое поле для совместной работы с федеральными министерствами и бизнесом, особенно с учетом удаленности регионов Сибири от портовой инфраструктуры.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил опыт региона по развитию экспортного потенциала АПК и предложил меры по снижению транспортных издержек при вывозе продукции.

– Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед регионами задачу – к 2030 году увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса не менее чем в 1,5 раза, – напомнил Хоценко. – Для Омской области целевой показатель – 480 млн долларов.

Он сообщил, что регион с начала года выполнил план уже на 68 %. Объем инвестиций в отрасль с 2020 года вырос в четыре раза – до 3,6 млрд рублей в год. Реализуются крупные проекты предприятий «Сиббир», «Ястро-Переработка», «Агротрейд», «Арнест ЮниРусь», «Сладонеж», «Руском» и другие. Омская область продолжит вносить свой вклад в выполнение общегосударственной задачи по развитию новых транспортных коридоров и укреплению продовольственной безопасности России.

Принятые предложения станут основой для дальнейшей работы по развитию АПК Сибири. В заседании приняли участие заместители министров сельского хозяйства и транспорта, высшие должностные лица регионов округа, члены Совета при полномочном представителе президента в СФО, руководители законодательных органов власти, представители профильных ведомств, научных аграрных центров и бизнеса.