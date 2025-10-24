В Госдуме нашли реальный способ уменьшить число абортов

Матерей, которые отказались от рожденных ими детей, хотят освободить от алиментов.

В России тысячи людей стоят в очереди на усыновление новорожденных. Как сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяну Буцкую, освобождение биологических матерей от обязанности платить алименты на «отказника» может сократить число абортов и повысить вероятность того, что дети попадут в семьи.

– Освободив женщину от обязанности выплачивать алименты за рожденного ребенка, от которого она отказалась, и передав его в надежную приемную семью, мы спасаем малыша. Количество абортов снизится, – заявила Буцкая.

Она подчеркнула, что, безусловно, все поддерживают идеальный сценарий с мужчиной и женщиной, любовью, браком, планированием и рождением ребенка, воспитанием в кровной семье в любви и счастье, однако бывают разные ситуации, и государство готово вмешаться и помочь.