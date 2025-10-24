В омских колониях начали шить модные рубашки для силовиков

В производстве задействованы пять специалистов.

УФСИН России по Омской области

Заключенные ЛИУ-2 ФСИН России по Омской области начали производство форменных рубашек для сотрудников Следственного комитета РФ по Омской области. В работах заняты пятеро заключенных, прошедших обучение на соответствующую специальность.

Как рассказали в пресс-службе УФСИН, эта практика позволяет осужденным освоить профессию, получить ценные профессиональные навыки и развивает чувство трудовой дисциплины, что способствует их успешной адаптации к жизни после освобождения.

Ранее сообщалось, что омские щенки отправились сторожить заключенных в Оренбургскую область. Местные специалисты отмечают их крепкую нервную систему, хорошие способности к обучению и готовность к службе.