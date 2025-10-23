Омских щенков отправили «сторожить» зеков в Оренбурге

Семерых щенков породы немецкая овчарка из племенного питомника служебного собаководства ИК-8 УФСИН России по Омской области отправили в учреждения уголовно-исполнительной системы Оренбургской области.
Вскоре четвероногие воспитанники пополнят ряды сотрудников исправительных учреждений и следственных изоляторов региона. Специалисты Оренбуржья высоко оценивают качество подготовки животных, отмечая их крепкую нервную систему, хорошие способности к обучению и готовность к службе.
– Передача щенков – важный этап в подготовке будущих специалистов по поиску наркотических веществ, взрывных устройств, охране объектов и конвоированию. По отзывам оренбургских кинологов, щенки из омского питомника обладают устойчивой психикой и отличными рабочими качествами, а также необходимым потенциалом для успешной службы в уголовно-исполнительной системе, – говорится в сообщении пресс-службы УФСИН России по Омской области.
В дальнейшем молодые животные пройдут интенсивную программу тренировок, включающую освоение базовых команд и адаптацию к специфическим условиям работы в исправительных учреждениях и СИЗО.
Отмечается, что щенки станут верными спутниками профессионалов-кинологов, помогая обеспечивать безопасность и правопорядок в уголовно-исполнительной системе Оренбургской области.