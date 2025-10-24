Лажуа раскрыл причины провала «Авангарда» в матче с «Северсталью»

Защитник отметил, что команде нужно улучшить силовую игру.

hawk.ru Защитник «Авангарда» Максим Лажуа высказался о поражении от череповецкой «Северстали» в овертайме со счетом 4:3. По его словам, команда действовала не лучшим образом и отступила от своей игровой системы.

– Я считаю, что нам нужно улучшить игру и в следующий матч уже показать себя лучше. Я думаю, что мы в недостаточно силовой манере играли против этого соперника, необходимо было действовать иначе. В первом периоде они полностью доминировали. И, конечно же, это нужно почистить и улучшить. У нас, в свою очередь, были два выходных, и мы полны энергии, силы и должны были выходить полностью заряженными, – цитирует защитника пресс-служба омичей.

Канадский защитник также отметил, что соперник был быстрой и скоростной командой, поэтому омичам нужно было демонстрировать более агрессивный стиль игры, чего в некоторых моментах не удавалось. По его словам, команде предстоит действовать лучше в этом аспекте в следующих матчах.