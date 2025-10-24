Жители на окраине Омска боятся подтоплений жилья из-за затянувшегося ремонта

Компания обещает закончить работы к концу октября.

Omskinform.ru

Жители дома по адресу 6-я Станционная, 21, сообщили о серьезной проблеме с трубами. После аварии их раскопали, однако ремонтные работы не проводятся, и трубы остаются в таком состоянии уже несколько недель.

– Вот уже 2–3 недели вскрыты трубы. Работы не завершены, похоже, вода поступает прямо в подвал, и это уже 23 октября. Чего ждем? – возмутились омичи в телеграм-канале « Новости Омска | Жесть ».

В «Тепловой компании» корреспонденту «Омск-информа» подтвердили, что на территории дома произошло повреждение подземного трубопровода.

– Объект обследован, срок проведения работ установлен на 27 октября. Компания приносит извинения за временные неудобства и благодарит за понимание, – заявили в компании.

Кроме того, в ТК подчеркнули, что, несмотря на происшествие, жители дома продолжают получать отопление и горячее водоснабжение.