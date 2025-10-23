«Подумали, что пожар»: на окраине Омска из-под земли забил «гейзер»

Службы работают над устранением аварии.

Omskinform.ru

Жители домов № 8 и № 9 по улице Романенко жалуются на сильный выброс горячей воды в их дворе, сообщает телеграм-канал «Омский новостной поезд». Люди даже подумали, что случился пожар.

- Между Романенко, 8 и Романенко, 9 из-под земли хлещет кипяток, быстро затапливая двор. Отключили ГВС и отопление на неопределенный срок, сказали, что до устранения. Парит все сильнее, сначала подумали, что где-то пожар, - рассказывают местные жители.

В муниципальной «Тепловой компании» корреспонденту «Омск-информа» пояснили, что на территории дома № 8 произошло повреждение подземного трубопровода.

- После обследования было принято решение временно вывести трубопровод из эксплуатации для проведения ремонта. Компания приносит извинения за временные неудобства и прилагает все усилия для скорейшего устранения проблемы, - сообщили в пресс-службе «Тепловой компании».

Точные сроки восстановления горячего водоснабжения и отопления будут определены в ближайшее время.