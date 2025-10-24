Омск-Информ
·Общество

Омичам рассказали, как шестидневная рабочая неделя повлияет на зарплату

Дополнительно заработать смогут только сотрудники, работающие на сдельных условиях.

Грядущая шестидневная рабочая неделя с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября, никак не отразится на размере зарплаты, тем не менее коснется граждан, работающих на сдельных условиях. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий подтвердила, что продолжительность рабочей недели не влияет на зарплату сотрудников, занятых на постоянной ставке, поскольку оплата рассчитывается пропорционально месячному объему рабочих часов.

– Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре, – приводит слова парламентария ТАСС.

Исключение составляют работники со сдельной оплатой труда. Дополнительный день позволит увеличить зарплату.

– А вот для тех, кто работает на сдельной, сдельно-повременной оплате, все зависит от количества выпускаемой продукции. Чем больше выпустится продукции в дополнительный рабочий день, тем выше будет заработная плата, – уточнила Бессараб.

Напомним, что последний рабочий день на следующей неделе будет сокращенным, поскольку является предпраздничным днем накануне Дня народного единства.

Stable Diffusion

Мария Филимонова