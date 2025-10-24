В конце октября омичам придется работать шесть дней в неделю

Дополнительный выходной 1 ноября перенесен на 3 ноября.

Правительство России утвердило порядок переноса выходных дней, в результате которого большинство россиян столкнутся с увеличением рабочего графика в последнюю неделю октября. Постановление гласит, что дополнительный выходной день, запланированный на 1 ноября, будет перенесен на понедельник следующей недели, 3 ноября.

Исходя из документа, россияне вынуждены будут трудиться шесть рабочих дней подряд – с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября, включительно. Последний рабочий день в эту неделю будет сокращенным, поскольку является предпраздничным днем накануне Дня народного единства.

Отметим, что праздник не затрагивает организации, работающие круглосуточно или непрерывно. Это относится к медицинским учреждениям, экстренным службам и прочим сферам, ежедневно обслуживающим население. Сотрудники этих организаций будут продолжать работу по обычному графику, но отработанные часы подлежат повышенной оплате в соответствии с Трудовым кодексом РФ.