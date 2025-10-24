Омск-Информ
·Общество

Омичка нашла в лесу гриб необычного цвета

Находкой местная жительница поделилась в соцсетях.

Омичка Татьяна Криницкая нашла гриб фиолетового цвета в окрестностях Черлакского тракта. Женщина поделилась фотографиями находки в группе любителей тихой охоты «Грибы. Грибники Омска и Омской области» соцсети «ВКонтакте».

Находка Татьяны – съедобный гриб, известный как фиолетовая рядовка. Молодые экземпляры отличаются яркой окраской шляпки насыщенно-фиолетового оттенка, который постепенно бледнеет и буреет с возрастом гриба.

– Черлакский. Вроде и хвойный лес, а груздей почти нет. Летом не до груздей было, не получилось... А осень в этом году совсем «не груздевая». Зачем-то взяла несколько фиолетовых рядовок, – написала омичка.

Отметим, рядовки чаще всего встречаются в Евразии и Северной Америке. Сезон грибов начинается в августе и длится до наступления первых холодов.

Ранее сообщалось, что омичи умудряются находить грибы даже под снегом.

Мария Филимонова