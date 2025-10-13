Омск-Информ
Омичи умудряются находить грибы даже под снегом

По всей видимости, дары лесов пришлось откапывать.

В Омской области, несмотря на выпадение первого снега, продолжается сезон «тихой» охоты. Счастливый грибник Геннадий Ананьев продемонстрировал в соцсетях половину ведра «грибов-подснежников», собранных в минувшие выходные.

По словам мужчины, грибы он откопал в окрестностях поселка Дачного Омского района. Всем тем, кто не верит в грибы под снегом, мужчина предложил приехать и проверить самостоятельно.

Отметим, что выпавший в прошлую пятницу первый снег не «проживет» долго. Следующие снегопады в Омске ожидаются только в конце октября.

Геннадий Ананьев / vk.com

