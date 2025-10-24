В Омске продолжают закрываться детские сады

Зданиям учреждений находят другое применение.

GigaChat

В Омске за период с 2021 по 2025 год закрылись четыре дошкольных образовательных учреждения. За указанный срок три детских сада расформировали и отдали новым владельцам, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минобр.

В 2021 году филиал детского сада № 40 на 7-й Линии, 183, был закрыт, а его помещение передано в муниципальную казну. В прошлом году детский сад № 310 был перепрофилирован в бюджетное учреждение города Омска «Управление капитального строительства».

За десять месяцев текущего года изменения коснулись еще двух детских садов: детский сад № 130 лишился права на оперативное управление зданием. Его передали Дому детского творчества Октябрьского административного округа, а корпус детского сада № 92 передали в ведение гимназии № 88 по той же причине.

Ранее сообщалось, что омские детсады начали заново переводить на карантин.