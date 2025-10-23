«Проблема во всей команде»: Буше снова публично критикует «Авангард»

Главный тренер заявил, что команда допустила слишком много ошибок.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения в овертайме от череповецкой «Северстали» признал, что команда сама виновата в проигрыше. По его словам, «ястребы» слишком медленно вошли в игру и допустили множество ошибок.

- Проблема во всей команде в целом. 43 потери - это, конечно, перебор. Это просто невообразимое число. Здесь не виноваты отдельно защитники или нападающие. Все недостаточно хорошо постарались, - заявил Ги Буше.

Наставник отметил, что игроки слишком часто шли на неоправданный риск и старались переиграть соперника за счет индивидуального мастерства, вместо того чтобы действовать проще и надежнее. В итоге «Северсталь» воспользовалась ошибками омичей и реализовала свои шансы.

По словам Буше, именно недостаточная собранность и дисциплина стали ключевыми причинами неудачи.