У трамвайного кольца в Омске построят новую многоэтажку

Будущее строительство развернется в Ленинском округе города.

В Омске началась подготовка к строительству нового многоквартирного дома в Ленинском округе города. Мэрия дала добро компании «Строим город» на подготовку проектной документации, необходимой для внесения изменений в проект планировки территории округа.

Проект предусматривает строительство здания недалеко от трамвайного кольца в районе улиц Котельникова, Труда, Лобкова и 10-й Ленинской. Общая площадь будущего дома составит около 28,5 тыс. кв. м.

В ближайшее время компания должна приступить к выполнению инженерно-геодезических изысканий, необходимых для составления документации по планировке. Работы планируют завершить до конца четвертого квартала этого года.

Как рассказал РБК Омск директор «Строим город» Антон Шевченко, точной даты начала строительства дома пока нет.

