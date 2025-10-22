Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

Назван потенциальный застройщик частного сектора в Омске

Девелопер интересуется только центральной частью города.

Компания «Брусника» заинтересовалась программой комплексного развития территорий в Омске. Как рассказал технический директор Евгений Головкин, застройщик может взяться за снос частного сектора на правом берегу Иртыша для строительства новых микрорайонов.

– Достаточно сложно приобрести земельный участок каких-то третьих лиц. Омск уникален тем, что центральная часть города застроена индивидуальным жильем. Это не очень хорошо для города, – отметил Головкин.

Конкретики об участии компании в проекте КРТ он не озвучил. Ранее Евгений Головкин рассказал о строительстве в Омске новой школы.

·Экономика/Бизнес

Назван потенциальный застройщик частного сектора в Омске

Девелопер интересуется только центральной частью города.
Omskinform.ru

Компания «Брусника» заинтересовалась программой комплексного развития территорий в Омске. Как рассказал технический директор Евгений Головкин, застройщик может взяться за снос частного сектора на правом берегу Иртыша для строительства новых микрорайонов.

– Достаточно сложно приобрести земельный участок каких-то третьих лиц. Омск уникален тем, что центральная часть города застроена индивидуальным жильем. Это не очень хорошо для города, – отметил Головкин.

Конкретики об участии компании в проекте КРТ он не озвучил. Ранее Евгений Головкин рассказал о строительстве в Омске новой школы.