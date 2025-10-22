В Омске построят школу с огромной столовой

Столовая рассчитана на одновременное нахождение 750 человек.

omskinform.ru В 2028 году в новом микрорайоне Кварталы Драверта на Левобережье Омска сдадут современную школу на 1550 мест, сообщил на встрече со СМИ технический директор омского филиала компании «Брусника» Евгений Головкин. Фишкой школы станет огромная столовая на 750 человек.

– Мы начали строительство школы на 1 550 мест, что превышает текущие потребности района примерно на 250 мест. Школа спроектирована по современным стандартам компании и станет важным образовательным центром для жителей. Общая площадь здания составит около 32 923 м², столовая рассчитана на 755 человек, а завершение строительства запланировано на 2028 год. Инвестиции в объект составят 3,5 млрд рублей, – отметил Головкин.

Помимо школы, компания возводит четыре детских сада общей вместимостью 750 мест и один коммерческий детский сад встроенного типа на 100 мест. Первый детский сад уже готовится к передаче в муниципальную собственность.

– Минстрой Омской области сейчас ищет бюджетное финансирование для этого объекта, и мы будем оказывать всестороннюю поддержку в его дальнейшей реализации. Проектирование следующих детских садов продолжается, все объекты планируется завершить и передать городу к концу 2027 года, – рассказал о планах Головкин.

Школа и детские сады будут оснащены современными инженерными системами, просторными классами и удобными столовыми в соответствии с актуальными стандартами.

Также «Брусника» продолжит шефство над лицеем № 149. В учреждении заменили кровлю, деревянные окна на ПВХ и отремонтировали аварийные участки водопровода. В ближайшее время планируется обновление системы вентиляции и подготовка технической документации для модернизации интерьеров входной группы и рабочих кабинетов.