Омичам понравилось безнаказанно воровать из магазинов

С начала года в Омске зарегистрировали около 10 тыс. сообщений о криминальных событиях, что на 6 % ниже показателя аналогичного периода предыдущего года. По данным УМВД России по Омской области, большая доля зарегистрированных преступлений приходится на кражи и мошенничества, сообщает портал Om1.

Хотя общая картина преступности в Омске показывает снижение, отмечается рост числа краж из магазинов, которые долгое время остаются незамеченными сотрудниками торговых точек.

Одновременно в регионе улучшилась ситуация с преступлениями против личности. В Омске зафиксировали уменьшение числа мошенничеств и причинения тяжкого вреда здоровью.

