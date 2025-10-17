Сотни протоколов: полиция массово штрафует шумных омичей

С начала года составлено почти 800 протоколов на нарушителей закона о тишине.

omskinform.ru

С начала года омская полиция составила 784 протокола на нарушителей закона о тишине. Это почти две трети от общего числа таких правонарушений за весь прошлый год, когда был зафиксирован 1261 случай, сообщает портал «НГС55» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Нарушением закона о тишине считается не только громкая музыка, но и шумные строительные или ремонтные работы, особенно в установленные часы. Правила действуют с 22:00 до 8:00, а также в дневное время с 13:00 до 14:00.

Первое нарушение закона о тишине может привести к предупреждению от сотрудников полиции или наложению штрафа в диапазоне от 500 до 3000 рублей для обычных граждан. Должностные лица рискуют столкнуться с большими санкциями – штрафы для них варьируются от 1000 до 5000 рублей. Самое серьезное наказание предусмотрено для организаций: юридическое лицо должно будет выплатить штраф от 3000 до 20 000 рублей. Повторное несоблюдение требований приведет к значительному увеличению суммы штрафа, максимальная величина которого достигает 50 000 рублей.

