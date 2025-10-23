Омск-Информ
·Общество

Закрываем окна: ночью омичам снова придется дышать «химией»

Объявлен период НМУ первой степени опасности.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС снова объявили в Омске и Омской области неблагоприятные погодные условия.

Как сообщили в ведомстве, с 20:00 23 октября до 8:00 24 октября в Омской области ожидаются условия, при которых в воздухе плохо рассеиваются загрязняющие вещества. В связи с этим объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

Ранее омичи пожаловались на неприятный запах в воздухе Центрального, Ленинского и Советского округов Омска.

Мария Филимонова