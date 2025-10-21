«Травля, как по расписанию»: омичи всю ночь дышали опасной «химией»

В ночь на 20 октября жители Центрального, Ленинского и Советского округов Омска столкнулись с неприятным химическим запахом, распространившимся по городу.
Омичи возмущены происходящим, отмечая, что единственным способом избежать токсичных выбросов становится использование противогазов и закрытие окон.
– Центральный район, 27-я Северная. Время доставать противогазы и закрывать окна. Это не в квартире проводка плавится, это снова выбросы до утра. Ужасный химический запах. Ждем мониторинга минприроды. Какой гадости во сколько раз превышено. Только от этой информации не легче, и здоровья не прибавляется, – написал омич в паблике «Проект «ДЫШИ!Омск» во «ВКонтакте».
Также химические запасы остро ощущали жители Нефтяников, сообщившие о резких неприятных ароматах примерно около полуночи.
– Нефты. Началась травля, как по расписанию, – написала омичка в комментариях.
– Там аж шум над промкой, и небо все в газовых облаках. Мне с балкона видно хорошо. Но запах у нас конкретно нефтехимии, – добавила другая жительница Нефтяников.
Представитель министерства природных ресурсов подтвердил усилия властей по улучшению экологической обстановки в городе. В ведомстве пояснили, что в рамках проекта «Чистый воздух» предприятия постепенно оснащаются современными системами очистки воздуха и переходят на менее вредные технологии производства. Тем не менее жители считают, что принятые меры недостаточны, и требуют скорейшего решения вопроса.
Ранее сообщалось, что в омском воздухе обнаружили рекордную концентрацию углекислого газа.