·Происшествия

На СВО погиб выпускник омского музыкального училища

Ему был 21 год.

Сегодня, 23 октября, стало известно о гибели в зоне специальной военной операции выпускника Омского музыкального училище имени В.Я. Шебалина Алексея Николаева. Трагичную новость сообщили в паблике учебного заведения.

Алексею был 21 год. Он являлся выпускником 2024 года теоретического отделения училища. Молодой человек приехал поступать в Омск из Павлоградки в 2020 году по программе целевого обучения. После выпуска он вернулся на родину в качестве преподавателя.

– Леша был добрым и светлым человеком, истинным патриотом, заботливым сыном и братом, хорошим другом, творческим человеком, чутким педагогом, – говорится в сообщении Шебалинки.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб молодой омич, служивший в стрелковой роте.

