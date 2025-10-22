Служил в стрелковой роте: на СВО погиб молодой омич

У мужчины осталось двое детей.

Сегодня жители Москаленского района простились с погибшим на СВО земляком Сергеем Колчановым. Ему было 28 лет.

Сергей Колчанов родился 12 октября 1996 года в Москаленках, потом переехал в Омск, отучился в техникуме на электромонтера. Работал в Нефтеюганском районе в пожарной части МЧС.

Когда он заключил контракт с Минобороны, не сообщается. Известно, что житель Омской области служил ефрейтором стрелковой роты. Погиб 7 октября 2025 года.

У военнослужащего остались две маленькие дочери.