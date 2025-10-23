В Омске умер бессменный директор РЦСО Турянчик

Он руководил центром на протяжении почти 20 лет.

Вчера, 22 октября, умер бывший директор Регионального центра по связям с общественностью Сергей Турянчик. Об этом сообщили в Общественной палате Омской области.

– Мы будем помнить Серея Михайловича как справедливого, доброго, отзывчивого руководителя, замечательного друга, прекрасного семьянина. Вся его жизнь является ярким примером беззаветной преданности своему делу, скромности и жизнелюбия, – сказано в некрологе.

Сергей Турянчик родился в селе Велдорья Прилузского района Республики Коми. Окончил Свердловское военное училище в 1982 году и Гуманитарную академию ВС РФ в 1994 году. Проходил службу в армии с 1977 по 2003 год, участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 году. Был удостоен медалей «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР», «За отличие в военной службе», «70 лет ВС СССР», «200 лет Министерству обороны».

Почти 20 лет, с 2004 по 2023 год, он руководил Региональным центром по связям с общественностью в Омске. В 2012 году переходил на пост руководителя Главного организационно-кадрового управления Омской области, однако вскоре вернулся на место директора РЦСО. После ухода Турянчика на пенсию кресло директора занял Илья Марков, который руководит центром до сих пор.

Экс-директор, опытный военный и ликвидатор одной из самых страшных техногенных катастроф скончался на 68 году жизни.