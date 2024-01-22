Региональный центр по связям с общественностью возглавил Илья Марков, сменив на этом посту Сергея Турянчика.

Региональный центр по связям с общественностью возглавил Илья Марков, сменив на этом посту Сергея Турянчика.

В руководстве Регионального центра по связям с общественностью произошли изменения. На сайте РЦСО появилась информация о том, что директором учреждения стал Илья Марков. Ранее пост руководителя более 10 лет занимал Сергей Турянчик. По некоторым данным, он ушел на пенсию.

Интересно, что одним из трех заместителей директора РЦСО теперь значится Максим Ростов – выходец из команды прошлого губернатора Александра Буркова. В конце прошлого года сообщалось, что именно он стал руководителем учреждения, но потом, видимо, что-то поменялось.

Отметим, что Региональный центр по связям с общественностью появился в Омске в 1997 году. Ранее учреждение называлось Ощественно-политическим центром. Деятельность РЦСО направлена на обеспечение взаимопонимания между различными социальными группами, на расширение конструктивного взаимодействия общества с властью.